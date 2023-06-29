İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meksika'da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı

Meksika'da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı
Meksika'da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı

Meksika’da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 ulusal muhafız yaralandı.

Meksika’da bomba yüklü araç patladı: 5 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Meksika'nın Guanajuato eyaletinin Celaya kentinde vatandaşlar şüpheli bir aracı fark ettikten sonra polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri bomba yüklü olduğu belirtilen aracı kontrol etmeye gitti. Terk edilmiş halde duran araç kontrol sırasında patlayarak alev aldı. Kaza sonucu 5 ulusal muhafız yaralanırken alevler diğer araçlara sıçradı. Bazı evlerin ise camları kırıldı. Hastaneye kaldırılan muhafızların durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Saim Sevinç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.