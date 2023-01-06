Meksika'da çatışmalar sürüyor: 7 ölü

Meksika'nın Culiacan şehrinde yakalanan “El Chapo” lakaplı Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu ve Sinaloa Karteli lideri Ovidio Guzman'ın gözaltına alınmasının ardından başlayan şiddet olayları sürüyor. Sinaloa eyaleti genelinde çatışmaların devam ettiği, çok sayıda aracın ateşe verildiği ve bazı mağazaların yağmalandığı belirtildi. Sinaloa Eyalet Valisi Ruben Rocha Moya yaptığı açıklamada, Sinaloa Karteli üyeleri ile güvenlik güçleri arasında devam eden çatışmalarda 1'i albay olmak üzere 7 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 8'i sivil olmak üzere 29 kişinin de yaralandığını bildirdi. Vali Moya, 25 yağmalama eylemi gerçekleştirildiğini, yolları kapatmak için 250 aracın ateşe verildiğini aktardı. Ayrıca Culiacan'daki silahlı kartel üyelerinin 18 ayrı noktadaki ablukasına son verildiğini belirten Vali Moya, şehirde kontrolün güvenlik güçlerine geçtiğini duyurdu. Rocha Moya, halkın yine de acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamasını istedi.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar devam ederken, Sinaloa Karteli üyelerinin çevredeki Sonora ve Nayarit eyaletlerinde de silahlı eylemler gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu nedenle Sinaloa eyaletinin çevresindeki tüm eyaletlerde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Yüksek güvenlikli hapishaneye götürüldü

Meksika ordusu tarafından Culiacan şehrinde yakalanarak askeri uçakla Mexico City'ye transfer edilen uyuşturucu kaçakçısı Ovidio Guzman ise, Organize Suçlar Uzman Savcılığı'na sevk edildikten sonra akşam saatlerinde Meksika eyaletine bağlı Almoloya de Juarez'deki yüksek güvenlikli Altiplano Hapishanesi'ne nakledildi.

Saim Sevinç

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