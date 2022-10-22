İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meksika'da doğalgaz patlaması: 8 yaralı

Meksika'da doğalgaz patlaması: 8 yaralı
Meksika'da doğalgaz patlaması: 8 yaralı

Meksika’da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 8 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco şehrinde bulunan bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, patlama sebebiyle binada yaşayan 8 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, patlamanın yaşandığı dairede ciddi hasar meydana geldiği görüldü. Patlamanın, ocağı yakmaya çalışırken sızıntı sebebiyle biriken gazın patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Saim Sevinç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.