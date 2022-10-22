Meksika'da doğalgaz patlaması: 8 yaralı

Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco şehrinde bulunan bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilmesi üzerine yetkililer, patlama sebebiyle binada yaşayan 8 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, patlamanın yaşandığı dairede ciddi hasar meydana geldiği görüldü. Patlamanın, ocağı yakmaya çalışırken sızıntı sebebiyle biriken gazın patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Saim Sevinç



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