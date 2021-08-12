Meksika'da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Korona virüs salgınında üçüncü dalganın yaşandığı Meksika'da salgının başından bu yana günlük bazda en fazla vaka sayısı kayıtlara geçti. Son 24 saat içerisinde 22 bin 711 Covid-19 vakasının kaydedilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 20 bin 596 oldu. Aynı gün Covid-19'a bağlı 727 can kaybı kaydedilerek toplam can kaybı 246 bin 203'e yükseldi.

Meksika dünyada Covid-19'a bağlı en çok can kaybı yaşanan dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

28 milyondan fazla kişi tamamen aşılandı

Ayrıca salgının haftalık artış hızı yüzde 3 olarak açıklanırken, ülkede en çok Covid-19 vakası görülen üç eyaletin Mexico City, Meksika Eyaleti ve Nuevo Len olduğu bildirildi. Ülke çapındaki hastanelerde doluluk oranları da artış gösterirken, Covid-19 servislerindeki yataklarda doluluk oranı yüzde 54, ventilatörlü yataklarda ise yüzde 46 oldu.

Öte yandan, Meksika ulusal aşı programı kapsamında toplamda 92 milyon 111 bin 35 doz Covid-19 aşısı yapıldı.

Ülkedeki yetişkin nüfusunun yüzde 58'ini temsil eden 51 milyon 914 bin 599 kişi Covid-19'a karşı en az bir kez aşılanmış durumdayken, çift doz Covid-19 aşısı olan yetişkinlerin sayısı ise 28 milyon 11 bin 649 olarak bildirildi.

Saim Sevinç