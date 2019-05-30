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Meksika'da feci kaza: 23 ölü

Meksika'da feci kaza: 23 ölü
Meksika'da feci kaza: 23 ölü

Meksika’nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da feci kaza: 23 ölü - Tıkla İzle

Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüs ve kamyon çarpıştı. Yerel saatle 10.20 sularında gerçekleşen kazada en az 23 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın ardından tır ve otobüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada otobüs kül oldu.
Hükümet yetkilileri koordineli bir çalışmanın yürütüldüğünü, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağladıklarını belirtti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya ilişkin araştırma sürüyor.  

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