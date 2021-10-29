Meksika'da freni patlayan beton mikseri kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 5 yaralı

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinin başkenti San Luis Potosi'de freni patlayan bir beton mikseri, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. San Luis Potosi eyalet polisi tarafından meydana gelen kazaya ilişkin yapılan açıklamada, beton mikserinin freni patladıktan sonra kontrolden çıkarak önce üst geçidin sütunlarına çarptığı, sonrasında ise karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak birçok binek araca zarar verdiği kaydedildi.

Polis, yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve kamyon şoförü ile birlikte toplam 5 kişinin yaralandığı bildirdi. San Luis Potosi eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonrası acil sağlık personelinin derhal olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptığı, eyalet polisinin de sağlık görevlilerine yardımcı olduğu ve çevrede güvenliği sağladığı ifade edildi.

San Luis Potosi Eyaleti Valisi Ricardo Gallardo ise yaptığı açıklamada, üzücü kaza sonrası hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı dilerken, yaralılar için gereken tedavinin yapılacağını belirtti.

Ayrıca San Luis Potosi kentinde meydana gelen korkutucu kaza anı yol üzerinde yer alan polis kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde hızla gelen beton mikserinin üst geçidin sütunlarına çarpmasının ardından kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi dikkat çekti.

Görgü tanıkları ise, yolun kenarında yemek yiyen bazı vatandaşların da kazadan etkilendiğini ifade etti.

Saim Sevinç

