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Meksika'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı

Meksika'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı
Meksika'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 4 ölü, 5 yaralı

Meksika’da freni patlayan kamyon 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde freni patlayan kamyon 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Yetkililer, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. Kazaya karışan araçların bazıları kullanılamaz hale gelirken, araçların içinde sıkışan kişiler oldu. Kazanın ardından olay yerine sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyol, güvenlik güçleri tarafından trafiğe kapatılırken, araçlarının içinde sıkışan yolcular sivil savunma görevlileri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılar arasından 3 kişinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün ABD vatandaşı olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları, freni patlayan kamyonun aşırı hızlı olduğunu ve kamyon sürücüsünün kazadan sonra olay yerinden kaçtığını ifade etti. Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Saim Sevinç
 

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