Meksika'da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Meksika'nın Morelos eyaletinin Yecapixtla şehrinde futbol maçı sırasında silahlı kişiler taraftarlara ateş açtı. Morelos Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, futbol sahasına 2 araçla gelen silahlı kişilerin düzenlediği saldırı sonucu aralarında Yecapixtla şehri eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre olayda en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, saldırganların araçlarına binerek kaçtığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise bazı bölge hastanelerinin, yeniden saldırı yapılması ihtimaline karşı yaralıları kabul etmediği iddia edildi. Başsavcılık, olayla ilgili incelemelerin yapıldığını ve saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saim Sevinç