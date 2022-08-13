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Meksika'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 6 ölü, 11 yaralı

Meksika'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 6 ölü, 11 yaralı
Meksika'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 6 ölü, 11 yaralı

Meksika’da ABD’ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Meksika’da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 6 ölü, 11 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın Puebla eyaletinin Azumbilla şehrinde göçmeleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 6 göçmenin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Minibüsteki göçmenlerin Meksika'nın güneyinden yola çıkarak ABD'ye ulaşmak amacıyla kuzeye seyahat ettikleri belirtilirken, göçmenlerin Küba, Venezuela, Honduras ve Kolombiya uyruklu oldukları öğrenildi. Polis, minibüsün 2 Ağustos tarihinde, Chiapas eyaletinde çalındığını bildirdi. Kazanın, aşırı hız nedeniyle minibüsün kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Saim Sevinç

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