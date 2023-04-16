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Meksika'da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı

Meksika'da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı
Meksika'da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı

Meksika’da halka açık yüzme havuzuna düzenlenen silahlı saldırıda 1’i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Meksika’da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Cortazar kentindeki tatil beldesi La Palma'da halka açık yüzme havuzuna silahlı saldırı düzenlendi. Dün yerel saatle 16.30 sıralarında düzenlenen saldırıda, 1'i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Saldırının ardından olay yerinden kaça saldırganları yakalamak için güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Yetkililer, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

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