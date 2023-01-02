Meksika'da hapishaneye saldırı: 14 ölü, 13 yaralı

Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde bulunan bir hapishaneye silahlı saldırı düzenlendi. Zırhlı araçlarla hapishaneye gelen silahlı saldırganların gardiyanlara açtığı sonucu 10 gardiyan ve 4 mahkum hayatını kaybetti. Chihuahua Savcılık Ofisi'nden yapılan açıklamada yerel saatle 07.00 sıralarında yaşanan olayda en az 24 mahkumun da hapishaneden firar ettiği belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından hapishanedeki durum kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.