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Meksika'da havai fişek faciası: 5 ölü, 9 yaralı

Meksika'da havai fişek faciası: 5 ölü, 9 yaralı
Meksika'da havai fişek faciası: 5 ölü, 9 yaralı

Meksika’da bir festival hazırlığı sırasında havai fişek patlaması sonucu 5 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Meksika’da havai fişek faciası: 5 ölü, 9 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın Querétaro kentine bağlı Tequisquiapan beldesinde havai fişek patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirdi. Başkent Mexico City'nin 170 kilometre güneyinde yaşanan olayla ile ilgili olarak yapılan resmi açıklamada, patlamanın kaza sonucu meydana geldiğini bildirildi. Kazanın dini bir festival için yapılan hazırlıklar sırasında bir kilisenin yakınında yerel saatle sabah 06.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlayıcıların uygun şekilde korunmadığını ve kullanımları için gerekli güvenlik önlemlerine uyulmadığını açıkladı.

Querétaro Eyaleti Valisi Francisco Dominguez de, yaralılara sağlık hizmeti ile hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü yardımın sağlandığını duyurdu.

Serkan Bayar
 

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