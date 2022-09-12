İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meksika'da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Meksika'da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
Meksika'da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Meksika’da festival esnasında çok sayıda havai fişeğin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın Meksika eyaletindeki Santiago Tianguistenco şehrinde düzenlenen bir festivalde havai fişek paniği yaşandı. Çok sayıda havai fişeğin alev alarak kontrolsüz şekilde patladığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Festival alanında büyük panik yaşanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 27'sinin tedavisi ayakta yapılırken, 13'ü ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 6'sının durumunun ciddi olduğu da öğrenildi.

Santiago Tianguistenco şehri yerel yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine taziyelerini iletirken, patlamada yaralananlara da gereken tüm desteğin verileceği açıklandı. Görgü tanıkları, elindeki havai fişekler ile gösteri yapan bir adamın kenarda depolanan havai fişeklere yaklaşması sonucu havai fişeklerin alev aldığını ve bu nedenle patlama yaşandığını belirtti.

Saim Sevinç
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.