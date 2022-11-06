Meksika'da havai fişekler bomba gibi patladı: 17 yaralı

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tehuetlan kasabasında halkın geniş katılımıyla düzenlenen şenlikler sırasında havai fişeklerle donatılmış bir platformda güçlü bir patlama gerçekleşti. Havai fişeklerin bomba gibi patlaması sonrası vatandaşlar panikle kaçışarak izdihama neden olurken, patlama nedeniyle vücutlarında yanıklar oluşan 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 3 çocuk ve 2 hamile kadının bulunduğu belirtilirken, yaralı çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Yerel yöneticiler, patlama sonrası çıkan yangının şenlik alanında hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından en kısa sürede söndürüldüğünü belirtti. Hidalgo Eyalet Başsavcılığı ise hava fişek kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saim Sevinç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.