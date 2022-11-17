Meksika'da helikopter kazası: 5 ölü

Meksika'nın kuzeyinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı helikopter düştü. Boş bir araziye kafaüstü çakılan helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaşamını yitirenler arasında Aguascalientes eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Porfirio Javier Sanchez Mendoza'nın da bulunduğu öğrenildi. Aguascalientes eyalet Valisi Tere Jimenez, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan, sosyal medya paylaşılan görüntüde, helikopterin düştükten sonra alev aldığı görüldü.

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