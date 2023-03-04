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Meksika'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü

Meksika'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü
Meksika'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü

Meksika’da iki aracın kafa kafaya çarpışması nedeniyle meydana gelen kaza sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 10 ölü - Tıkla İzle

 

Meksika'nın Coahuila eyaletinde yer alan Piedras Negras ile Acuna şehirleri arasındaki karayolunda yaşanan kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlar adeta hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı inceleme sonucunda 3'ü çocuk toplam 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve olaydan sağ kurtulan olmadığı tespit edildi. Kurtarma ekipleri hurdaya dönen araçların kaldırılması için çalışırken hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsilerinin yapılması amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi.
Coahuila Eyaleti Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Saim Sevinç
 

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