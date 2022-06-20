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Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Meksika’da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Meksika'da iki tren kafa kafaya çarpıştı - Tıkla İzle

Meksika'nın kuzeyindeki Sonora eyaletinin Hermosillo şehrinde iki tren kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle trenlerden biri raydan çıkarken, kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, durumu ağır olan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen kurtarma ekipleri, hasar gören ve raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışma başlattı. Yetkililer, kazanın her iki trenin makinistleri arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

Saim Sevinç

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