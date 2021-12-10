Meksika'da ilkokullarda abur cubur ve şekerli içeceklerin satışı yasaklandı

Meksika'da meclis, Çocuk ve Ergen Hakları Kanununda değişiklik yaparak ülkedeki tüm kamu ve özel ilköğretim okullarında paketlenmiş yüksek kalorili gıdalar ve şekerli içeceklerin satışı ile söz konusu yiyecek ve içeceklerin ücretsiz dağıtımını oybirliğiyle yasakladı. Ürünlerin otomatik satış makineleriyle yapılan satışları da yasak kapsamında alındı.

Meclis Çocuk ve Ergen Hakları Komisyonu Başkanı Ana Lilia Herrera yaptığı açıklamada, Meksika'da okul çağındaki çocukların yüzde 38'inin obez olduğunu belirterek, Covid-19'a bağlı her 10 ölümden 7'sinin aşırı kilo ya da obeziteye dayalı hastalıklarla ilgili olduğunu aktardı. Herrera yapılan kanun değişikliği ile amaçlarının çocukluk çağındaki obeziteyi önlemek ve bununla mücadele etmek olduğunu ifade ederek, ilköğretim okullarına devam eden çocuk ve ergenlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek olduğunu açıkladı.

Herrera, sadece kanun değişikliği yaparak çocukların beslenme yetersizliği ya da obezite gibi sorunları ile mücadele edilemeyeceğine dikkat çekerek, çocuk sağlığı için daha fazla maddi kaynak ayrılması gerektiğini belirtti.

Saim Sevinç

