Meksika'da kadın cinayetleri geçen yıla oranla yüzde 7.1 artış gösterdi

Meksika'da aile içi şiddet, tecavüz ve yaralama olaylarının salgından kaynaklı sosyal stres ve ekonomik kriz sebebiyle arttığı düşünülüyor. Meksika Ulusal Güvenlik ve Savunma Bakanı Rosa Icela Rodríguez, 2021 yılının Ocak-Mayıs aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetlerinin yüzde 7.1, tecavüzde yüzde 30.5, insan kaçakçılığının da yüzde 47.5 arttığını bildirdi. Ülkede 2020'nin Ocak-Mayıs ayları arasında korona virüs salgınının ortasında 395 kadın cinayeti işlenirken 2021 yılının aynı döneminde ise bu sayı 423'e yükseldi.

Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Yürütme Sekreterliği'nden elde edilen bilgilere göre, 2015 yılında 411 olarak kadın cinayeti kayıtlara geçerken 2016'da bu rakam 606'ya, 2017'de 742'ye, 2018'de 893'e, 2019'da 944'e, 2020'de 946'ya yükselmiş ve 2021 yılının ilk 5 ayında ise 423'e yükseldi.

Kadın cinayetlerinin büyük bir kısmı bıçakla işleniyor

Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi Yürütme Sekreterliği istatistiklerine göre, 2021 yılında işlenen kadın cinayetlerinin 98'i bıçakla, 80'i ateşli silahla ve geri kalanları da diğer yöntemler ile gerçekleştirildi. Kadın cinayetlerinin eyaletlere göre, Meksika Eyaleti (EdoMex) 61 kadın cinayeti kurbanıyla ilk sırada yer alırken listenin devamında Jalisco Eyaleti 38, Veracruz 32, Meksiko City(başkent) 28, Morelos 20, Nuevo Leon 20, Sonora 20, Puebla 19 ve Guanajuato 17 vaka ile yer alıyor.

Tecavüz suçuyla ilgili olarak ülkede savcılık birimleri tarafından 2020 yılı Ocak-Mayıs aylarında 6 bin 610 soruşturma dosyası açılırken bu yılın ilk 5 ayında ise bu sayı 8 bin 623'e yükseldi.

Meksika Eyaleti tecavüz suçunun en fazla olduğu eyalet

Kadın cinayetinde olduğu gibi Meksika Eyaleti, 2021'in ilk 5 ayında savcılık birimleri tarafından rapor edilen bin 65 soruşturma dosyası ile eyaletlere göre tecavüz vakaları listesinin başında yer alıyor. Listenin devamında Mexico City 914, Nuevo Leon 535, Chihuahua 528, Guanajuato 360, Baja Kaliforniya 353, Coahuila 236 vaka ile yer alıyor.

İnsan ticaretinde de artış var

İnsan ticareti vakalarında da artış görülürken, geçen yılın Ocak-Mayıs döneminde 236 olan insan ticareti vaka sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 47,5'lik artışla 348'e yükseldi. Meksika Eyaleti, Nuevo León, Puebla ve México City insan kaçakçılığının en çok görüldüğü eyaletler listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Cinayetlerde de artış görülüyor

Yine ulusal güvenlik sisteminden alınan rakamlara göre, ülkedeki kasten adam öldürme kurbanları bu yılın Nisan ayında 2 bin 857 iken Mayıs'ta yüzde 3.7 artış ile 2 bin 963'e yükselerek 2021 yılında en çok cinayet işlenen ay oldu.

Savunma Bakanı Rosa Icela Rodríguez ise bu suçun artış eğiliminin kontrol altına alındığını, Ocak-Mayıs döneminde işlenen cinayetlerde 2020'ye kıyasla \%2,9'luk bir düşüş olduğunu belirtirken, problemin daha çok altı eyalette yoğunlaştığını sözlerine ekleyerek bu yıl işlenen 14 bin 240 cinayetin yarısının bu altı eyalette gerçekleştiğine dikkat çekti.

Saim Sevinç

