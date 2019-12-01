Meksika'da kartel terörü: 14 ölü

Meksika'nın ABD sınırındaki Coahuila eyaleti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sınırın 65 kilometre güneybatısındaki Villa Union kasabasında, eyalet polisi ve kamyonetlerle kasabayı basan ağır silahlı kişiler arasında çatışma yaşandığı kaydedildi. Coahuila Valisi Miguel Angel Riquelme, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kartel yandaşlarıyla “kararlı” mücadelesinde 4 polisin öldüğü, 6 polisin yaralandığı belirtildi. Riquelme, bir saatten fazla süren çatışmada ve 10 kartel yandaşının öldüğünü söyledi. Belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu birkaç kişinin kayıp olduğunu ifade eden Riquelme, çatışmaya 14 kartel aracının katıldığını ve onlarca silah ele geçirildiğini söyledi. Riquelme, silahlı kişilerin Kuzeydoğu Karteli'nin üyesi olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Öte yandan, çatışma sırasında silah seslerinin kasaba sakinleri tarafından duyulduğu ve bölgede dumanlar yükseldiği kaydedildi.

Meksika'da, 2006 yılında ülkenin güçlü kartellerine karşı başlatılan uyuşturucu savaşında bugüne kadar en az 300 bin kişi hayatını kaybetti.

Yine 2016'dan bu yana tespit edilen en az 3 bin gizli mezarda gömülü 4 bin 784 ceset tespit edildi.