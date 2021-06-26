Meksika'da karteller arasında çatışma: 18 ölü

Meksika'nın Zacatecas eyaleti, karteller arasında çatışmaya sahne oldu. Zacatecas Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanı Arturo Lopez, çatışmanın Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli arasında çıktığını ve 18 kişinin hayatını kaybettini açıkladı. Çatışamanın Valparaiso kentindeki San Juan Capistrano ve Tulillo yolundaki dağlık bir alanda yaşandığını belirten Lopez, suçluların yerlerini tespit etmeye çalıştıklarını aktardı.

Lopez, savcılık tarafından olay yeri incelemesine devam edildiğini, olay yerinde yanmış halde 2 araç bulunduğunu ve içlerinde yanmış cansız bedenler bulunduğunu kaydetti. Ayrıca çatışmanın ardından askeri birlikler, Ulusal Muhafız, soruşturma polisi ve eyalet başsavcılığı personelinin ortak operasyon başlattığı bildirildi.

Saim Sevinç

