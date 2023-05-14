İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meksika'da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü

Meksika'da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü
Meksika'da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü

Meksika’nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde bir tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü - Tıkla İzle


Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Tampico şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir tır ile minibüs çarpıştı. Her iki aracın da alevler içinde kaldığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Yetkililer, kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıklarken, olay yerindeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Saim Sevinç
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.