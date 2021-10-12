Meksika'da mahkeme 18 yaşın altındaki çocukların aşılanması için hükümete 48 saat süre tanıdı

Meksika'da Başkan Andres Manuel Lopez Obrador hükümetinin ulusal aşı programı dahilinde 18 yaşın altındaki sadece engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlara Covid-19 aşısı uygulamasına karşı açılan davada karar çıktı. Meksika Eyaleti Yedinci Bölge Mahkemesi'nde görülen bireysel bir dava sonucunda yargıç, hükümete ulusal aşı programını değiştirmesi ve 18 yaşın altındaki tüm çocukları aşı programına dahil etmesi için 48 saat süre tanıdı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, bu kararın insan hakları dahilindeki sağlık hakkının güvence altına alınması amacıyla verildiği bildirildi.

Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gattel Ramirez yaptığı açıklamada, mahkemenin gönderdiği tebligatı henüz almadıklarını, tebligat geldiğinde hukuk danışmanları ile birlikte inceleyerek karar vereceklerini ifade etti.

Meksika'da şu anda ulusal aşılama programı kapsamında 18 yaşın üzerindeki vatandaşlar için Covid-19 aşısı uygulanırken, 18 yaşın altındaki vatandaşlara ise sadece engelli ve kronik hastalığı olması durumunda Covid-19 aşısı yapılıyor. Ülkede şu ana kadar sadece Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısına 12 yaş üstü için onay verildi.

Saim Sevinç