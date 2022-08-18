İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı

Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı
Meksika'da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı

Meksika’da en az 30 ton ağırlığındaki ağacın minibüsün üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Meksika’da minibüsün üzerine 30 tonluk ağaç devrildi: 1 ölü, 1yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın Tlalnepantla şehrinde yaklaşık 30 ton ağırlığındaki ağaç, yoldan geçen minibüsün üzerine devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 42 yaşındaki kadın yolcu ise yaralandı. Sağlık ekipleri kadını hastaneye sevk ederken, yaralının durumunun stabil olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şoförün cansız bedenini araçtan çıkardı. Ağacın altında kalan minibüs ise 5 saat süren çalışma sonucu olay yerinden kaldırıldı. Yetkililer, ağacın bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından toprağın yumuşaması sebebiyle devrildiğini açıkladı.

Saim Sevinç

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.