Meksika'da mısır yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Meksika'nın Jalisco eyaletindeki bir karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç, mısır yüklü bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından özel araç kullanılamaz hale gelirken, araç içindeki 2 kişi sıkışarak hayatını kaybetti. Jalisco Eyaleti Sivil Savunma yetkilileri kazanın ardından olay yerine acil sağlık ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi. Kazada 4 kişinin daha yaralandığı tespit edilirken yaralılar tedavilerinin yapılması için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından parçalanan aracın enkaz kaldırma çalışmaları sebebiyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

Saim Sevinç