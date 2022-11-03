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Meksika'da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı

Meksika'da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı
Meksika'da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı

Mexico City Uluslararası Havaalanı’nda öfkeli yolcu, havayolu çalışanlarına saldırdı.

Meksika’da öfkeli yolcu havaalanını birbirine kattı - Tıkla İzle

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Mexico City Uluslararası Havaalanı'nda öfkeli bir yolcu, Emirates havayolu şirketine ait bankonun arkasına geçerek çalışanlara saldırdı. Havayolu çalışanlarına defalarca vuran ve bilgisayarları yere atan yolcu, bavulunu fırlatmasının ardından bankonun üzerine çıkarak etrafa bağırdı. Öfkeli yolcu, daha sonra güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yolcunun neden öfkelendiği ve çalışanlara neden saldırdığı henüz bilinmezken, görgü tanıkları kadının uçağını kaçırdığını ve alkollü olduğunu ifade etti. Kadın hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmadığı ve güvenlik güçleri tarafından kısa süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Saim Sevinç

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