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Meksika'da öğrenciler araçları ateşe verdi

Meksika'da öğrenciler araçları ateşe verdi
Meksika'da öğrenciler araçları ateşe verdi

Meksika’da otobüs yaktıkları için tutuklanan 3 öğrencinin serbest bırakılmasını talep eden arkadaşları, düzenledikleri gösteride 10 aracı ateşe verdi.

Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi - Tıkla İzle

Meksika'nın Michoacan eyaletinde geçtiğimiz hafta bir otobüsü yaktıkları gerekçesiyle tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen öğrenciler, protesto gösterisi düzenledi. Öğrenciler, eylemde çoğunluğu kamyonet olan 10 aracı ateşe verdi. Eyaletin farklı yerlerinde gösteriler düzenleyen öğrenciler yaktıkları araçlarla Carapan ve Paracho şehirlerinde bazı yolları ulaşıma kapatırken, yetkilileri arkadaşlarının serbest bırakılmaması halinde daha fazla araç yakmakla tehdit ettiler.

Saim Sevinç
 

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