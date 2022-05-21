Meksika'da orman yangınları nedeniyle eğitim online oldu

Meksika'nın kuzeyindeki Coahuila eyaletinde yer alan Saltillo'da kent yakınlarında çıkan orman yangınları nedeniyle anaokulu ve ilkokullarda yüz yüze eğitime ara verilerek online sisteme geçildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Saltillo kentine yakın mesafede 2 ayrı yangının çıktığını ve yangın sebebiyle şehrin bazı kesimlerinde kül yağışı görüldüğü belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin zarar görmemesi için okullarda yüz yüze eğitime ara verme kararının alındığı açıklandı.

Coahuila eyaleti yönetimi ise eyalet genelinde şu an toplam 9 aktif orman yangını olduğunu bildirerek bu yangınlarla mücadelenin itfaiye ekipleri ve Meksika Ordusu personelinin yanı sıra 4 söndürme helikopteri ve 1 adet DC-10 tipi uçağın katılımıyla devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan Meksika Ulusal Orman Komisyonu (Conafor) tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde şu anda 135 ayrı noktada aktif orman yangını olduğu ve bu yangınlarda 68 bin 530 hektarlık alanın yok olduğu bildirilirken söndürme çalışmalarında 3 bin 885 itfaiyecinin görev yaptığı belirtildi.

Saim Sevinç