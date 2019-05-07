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Meksika'da özel uçak düştü: 11 ölü

Meksika'da özel uçak düştü: 11 ölü
Meksika'da özel uçak düştü: 11 ölü

Meksika’da 13 kişinin bulunduğu özel bir uçağın düştüğü, uçaktaki 11 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD'nin Las Vegas kentinden Meksika'nın Monterrey kentine giden Bombardier Challenger 600 tipi özel uçak, Meksika'nın Coahuila eyaletinde düştü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 13 kişinin bulunduğu uçaktan 2 kişinin kurtulduğu bildirildi. Coahuila eyaletinin valisi Miguelngel Riquelme, Monclova bölgesinde kayıp olduğu bildirilen özel uçağın enkazının bulunduğunu doğruladı. Riquelme, uçakta bulunan 11 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı.
Dün öğleden sonra Monterrey'deki Mariano Escobedo Uluslararası Havaalanı'na inmesi beklenen özel uçağın kayıp olduğu bildirilmişti. Uçağın şiddetli türbülans nedeniyle düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.  

Serkan Bayar

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