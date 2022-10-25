Meksika'da petrol sızıntısı: 8 kilometrelik sahil şeridi kirlendi

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin iç kesimlerindeki San Juan Guichicovi şehrinden geçen Meksika devlet petrol şirketi Pemex'e ait bir petrol boru hattında yaşanan sızıntı şehir sınırları içinde yer alan bir nehre döküldü. Akıntının etkisi ile deniz kıyısına ulaşan sızıntı nedeniyle 8 kilometrelik sahil şeridi kirlendi.

San Juan Guichicovi Belediye Başkanı Heriberto Luis Zacarias yaptığı açıklamada, sızıntıyı çevre felaketi olarak tanımlayarak, olay nedeniyle bölgede temiz su kaynakları ve otlak alanların büyük bölümünün kirlendiğini, çok sayıda balık, kuş, kaplumbağa ve porsuk gibi yaban hayvanının telef olduğunu bildirdi.

Sızıntı hırsızlık nedeniyle meydana gelmiş olabilir

Sızıntının yaşandığı bölgede vatandaşlar tarafından hortum ve İngiliz anahtarı gibi çeşitli tamir aletlerinin bulunması sonrası olayın petrol boru hattından yapılan bir hırsızlık sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Eyalette balıkçılık faaliyetleri yasaklandı

Eyaletin Salina Cruz şehri kıyılarında yer alan 3 plajın petrol sızıntısı nedeniyle kirlendiği belirtildi. Balıkçılar kirliliğin genişlemeye devam ettiğini ifade etti. Salina Cruz Belediyesi, yaşanan kirlilik nedeniyle çevredeki balıkçılık faaliyetlerinin yasaklandığını açıklarken, felakete çözüm üretmek amacıyla Pemex yetkilileri ile görüştüklerini bildirdi.

Saim Sevinç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.