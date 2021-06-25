Meksika'da Pfizer/BioNTech aşısının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımına onay

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çok sayıda ülkede aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Meksika'dan Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 12 yaşından büyük çocuklarda kullanımına onay geldi.

Meksika Sıhhi Risklere Karşı Koruma Komisyonu (COFEPRIS) tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının acil kullanım koşullarında değişiklik yapılmasına karar verildiği ve aşının, 12 yaşından büyük çocuklarda uygulanmasına onay verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD'li ilaç devi Pfizer'ın 22 Haziran'dan bu yana kendilerine aşı hakkında bilgi verdiğini ve yaptıkları analiz sonucunda aşının gerekli kriterleri karşıladığının tespit edilerek, kullanımının onaylandığını bildiren COFEPRIS, "Verilen bu acil kullanım yetkisi ile aşı içeriğinin 12 yaş ve üstü kişilere uygulanması için gerekli kalite, güvenlik ve etkinlik gereksinimlerine uygun olduğunu onaylanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamanın ardından Meksika Sağlık Bakanı Müsteşarı Hugo Lopez-Gattel Ramirez yaptığı açıklamada, Pfizer/BioNTech aşısının Meksika'da çocuklar ve ergenler için onaylanan ilk aşı olduğuna dikkat çekerek, "Meksika halkını daha fazla korumamıza izin veren bir gelişme" dedi.

Öte yandan COFEPRIS tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının Meksika'da kullanımına onay verilmiş, fakat aşının sadece yetişkinlerde uygulanabileceği belirtilmişti.

Saim Sevinç

