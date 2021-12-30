Meksika'da rafineride büyük yangın

Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Minatitlan kentinde yer alan Pemex'e ait Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde yangın çıktı. Onarım halindeki bir soğutma kulesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye ekipleri, Meksika ordusu ve Deniz Kuvvetleri unsurları sevk edildi.

Bölgeden yükselen alevler gökyüzünü sararken, yetkililer yangının çevrede yaşayanlar için tehlike oluşturmadığını aktardı. Rafineri personelinin de yardımıyla saatler süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının yakıt sızıntısından kaynaklandığı ifade edildi.

Minatitlan'da Lazaro Cardenas petrol rafinerisinde geçtiğimiz Nisan ayında yine büyük bir yangın çıkmış, 7 kişi yaralanmıştı.

Saim Sevinç

