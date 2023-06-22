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Meksika'da rafineride patlama: 5 yaralı

Meksika'da rafineride patlama: 5 yaralı
Meksika'da rafineride patlama: 5 yaralı

Meksika’nın güneyinde yer alan Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Meksika’da rafineride patlama: 5 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın güneyindeki Tabasco eyaletinde yer alan Dos Bocas Petrol Rafinerisi'nde bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından rafineride yangın çıktı. Kaza sonucu 5 işçi yaralanırken rafineride çalışan işçiler yangına müdahale etti. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde bölgede dumanların yükseldiği, bir tankerin alevler içinde kaldığı ve işçilerin panikle yangını izlediği görüldü. Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Saim Sevinç

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