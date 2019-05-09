İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü

Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü
Meksika'da silahlı saldırı: 2 ölü

Meksika’nın Cuernavaca şehrinin merkezinde düzenlenen bir gösteri esnasında silahlı bir kişinin saldırısı sonucu 2 sendika liderinin hayatını kaybettiği, aralarında bir haber kameramanı olmak üzere 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Meksika'nın Cuernavaca şehrinde düzenlenen bir gösteride silahlı bir saldırganın kalabalığa ateş açması sonucu Meksika İşçi Konfederasyonu (CTM) üyesi yerel sendika yöneticisi 2 kişi hayatını kaybetti. CTM'nin Cuernavaca Şubesinin Başkanı Jesus Garcia ile Sendika sekreteri Roberto Castrejon Calderon'un uğradıkları silahlı saldırıda öldüğü bildirildi. Castrejon Calderon'un oğlu ise geçtiğimiz yıl nisan ayında öldürülmüştü. Saldırganın olay yerinden kaçarken yakalandığı açıklandı. Saldırıda yaralanan bir haber kameramanı Rene Perez olmak üzere 2 kişinin tedavisi sürüyor. Saldırının nedeni ise araştırılıyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.