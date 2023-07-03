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Meksika'da su hortumu

Meksika'da su hortumu
Meksika'da su hortumu

Meksika'nın liman şehri Manzanillo sahillerinde su hortumu meydana geldi. İlgi çeken doğa olayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meksika’da su hortumu - Tıkla İzle


Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısında yer alan Colima eyaletinde yer alan Manzanillo şehrinde su hortumu görüldü. Yaşanan doğa olayı şehir sakinleri ve turistlerin ilgisini topladı. Yetkililer, hortumun bölgede geçtiğimiz hafta sonu etkili olan Beatriz Kasırgası nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, olay sebebiyle herhangi bir hasarın yaşanmadığı bildirildi.
Meksika'nın batı kesimlerini hafta sonu boyunca vuran Beatriz Kasırgası, bazı şehirlerde sellere neden olmuş ve Sinaloa eyaletinin Mazatlan sahil şehrinde kasırga sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Saim Sevinç
 

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