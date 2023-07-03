Meksika'da su hortumu



Meksika'nın Büyük Okyanus kıyısında yer alan Colima eyaletinde yer alan Manzanillo şehrinde su hortumu görüldü. Yaşanan doğa olayı şehir sakinleri ve turistlerin ilgisini topladı. Yetkililer, hortumun bölgede geçtiğimiz hafta sonu etkili olan Beatriz Kasırgası nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, olay sebebiyle herhangi bir hasarın yaşanmadığı bildirildi.

Meksika'nın batı kesimlerini hafta sonu boyunca vuran Beatriz Kasırgası, bazı şehirlerde sellere neden olmuş ve Sinaloa eyaletinin Mazatlan sahil şehrinde kasırga sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Saim Sevinç



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