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Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı
Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

Meksika’da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meksika’da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Topolobampo Körfezi'nde turist teknelerinin yakınında sıçrayan balina teknelerden birine çarptı. Teknede hasar meydana gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Zarar gören teknenin yardımına çevredeki teknelerde bulunan diğer turistler koştu. Görgü tanıkları, teknede bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtirken, teknede kan izleri gördüklerini bildirdi. Hasarlı tekne diğer turistlerin yardımıyla limana çekildi.

Olay anına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü. Turistlerin balinaları izlemek için bölgede oldukları ifade edilirken, yetkililer, son günlerde Topolobampo Körfezi'ne gelen balinalar nedeniyle vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Saim Sevinç

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