Meksika'da tır köprüye çarptı: 1 ölü

Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı Quecholac kasabası yakınlarında dondurulmuş tavuk yüklü bir tır, altından geçtiği köprünün ayağına çarptı. Kazada tırın motoru alev alırken, şoför hayatını kaybetti. Kazada parçalanan tırın kasasında bulunan 20 ton dondurulmuş tavuğun büyük bir kısmı ise etrafa yayıldı. Çevredeki bazı kişilerin etrafa yayılan tavukları çaldığı görüldü. Kazada tırın yanı sıra iki araçta daha maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır şoförü dışında olayda ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı. Güvenlik güçleri kaza sebebiyle otoyolu tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Tırın enkazının kaldırılması ve otoyolun temizlenmesi için olay yerinde yürütülen çalışmalar sebebiyle ulaşımın 5 saatten fazla süre aksadığı bildirildi.

Kazanın bir arıza sonucu şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Saim Sevinç