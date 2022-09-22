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Meksika'da toplu taşıma otobüsü şarampole yuvarlandı: 31 yaralı

Meksika'da toplu taşıma otobüsü şarampole yuvarlandı: 31 yaralı
Meksika'da toplu taşıma otobüsü şarampole yuvarlandı: 31 yaralı

Meksika’da bir toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 31 kişi yaralandı.

Meksika’da toplu taşıma otobüsü şarampole yuvarlandı: 31 yaralı - Tıkla İzle

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki bir karayolunda toplu taşıma otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu ağır olan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı. Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanlığı, şoförün tutuklandığını ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olay anına ait görüntülere göre şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceği düşünülüyor.

Saim Sevinç
 

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