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Meksika'da tren tıra çarptı

Meksika'da tren tıra çarptı
Meksika'da tren tıra çarptı

Meksika’da hemzemin geçitten geçen bir tıra yük treni çarptı.

Meksika’da tren tıra çarptı - Tıkla İzle

Meksika'nın Michoacan eyaletinde yer alan Morelia şehrinde bir yük treni hemzemin geçitten geçen tıra çarptı. Kaza öncesinde yük treninin yavaşlamaya çalıştığı ve uyarı amacıyla korna çaldığı ancak tır sürücüsünün yoluna devam ettiği görüldü.
Güvenlik güçleri olayda can kaybı yaşanmadığını bildirirken, kazaya tır şoförünün sebep olduğu açıkladı. Çarpışmadan sonra tren tarafından metrelerce sürüklenen tırda büyük hasar oluşurken, kaza sırasında olay yerinde bulunan bir otomobilin de hasar gördüğü bildirildi.

Saim Sevinç
 

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