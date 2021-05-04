Meksika'da üst geçit çöktü: 20 ölü

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir üst geçit trenin geçtiği anda çöktü. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çabalarına, enkaz parçalarının yola savrulması ihtimaline karşı ara verildi. Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, “Şu ana kadar 20 kişinin cansız bedenine ulaştık” dedi. Sheinbaum, enkaz altında kalanların olabileceğini ifade ederek, 34 yaralının hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard sosyal medyada yaptığı açıklamasında, “Metro üstgeçidinde olanlar trajedi. Duygu ve düşüncelerim hayatını kaybedenlerin aileleri ile. Soruşturma mutlaka başlatılacak ve sorumluları bulunacak” ifadelerini kullandı.

Çöken üst geçidin üzerinden geçen Metro 12 hattı, en az 10 yıl önce Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın Belediye Başkanı olduğu dönem yapılmıştı.