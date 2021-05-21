Meksika'da yüz yüze eğitim 7 Haziran'da tekrar başlayacak

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime 1 yıldan fazla süredir ara verilen Meksika'da 14 eyalette okullar 7 Haziran'dan itibaren yeniden açılıyor. Meksika'nın başkenti Mexico City'de ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime tekrar başlama kararı alınmasının ardından eğitimin hangi şartlar altında başlayacağıyla ilgili detaylar açıklandı. Mexico City Federal Eğitim Dairesi Başkanı Luis Humberto Fernandez yaptığı açıklamada, “Okula dönüş için var gücümüzle hazırlanıyoruz. Salgının eğitim üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için güvenli bir şekilde ve mümkün olan en kısa sürede yüz yüze derslere başlamak uygun olacaktır” dedi.

Eyaletlerin salgın haritasındaki rengine göre alınan karar kapsamında, yüz yüze eğitim yeşil olan 14 eyalette başlarken, 15 sarı ve 3 turuncu eyalette başlamayacak. Yetkililer tarafından okullarda korona virüse karşı alınacak önlemlere ilişkin yapılan açıklamada, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymanın zorunlu olduğu belirtilerek, açık alanların daha fazla kullanılacağı, etkinlik ve toplantıların askıya alınacağı ve bulaşma durumunda tüm okulun en az 15 gün kapatılacağı bildirildi. Ayrıca öğrenci ile öğretmenlere sosyal ve duygusal destek verileceği de ifade edildi.

Yüz yüze derslere yönelik programa göre, her sınıfta öğrenciler ikiye ayrılarak pazartesiden perşembeye 4 gün boyunca dönüşümlü olarak sınıfın yarısı okula giderken, diğer yarısı da çevrimiçi eğitim alacak. Cuma günleri ise tüm öğrenciler evde eğitim görecek.

Küresel salgın nedeniyle Meksika genelinde tüm okullarda yüz yüze eğitime 20 Mart 2020 tarihinden bu yana devam edilemezken, 7 Haziran'da yüz yüze eğitime başlama kararı alan ülkede öğretmenlerin aşılanma süreci ise devam ediyor.