Meksika'da zipline kazası: 6 yaşındaki çocuk 12 metre yükseklikten göle düştü

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Monterrey'de bulunan Fundidora Parkı'nda babasıyla zipline yapan 6 yaşındaki çocuk, emniyet kemerinin kopması sonucu 12 metre yükseklikten düştü. Şans eseri parktaki göle düşen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay sonrası bölgeye gelen acil yardım ekipleri çocuğu düştüğü gölden kurtarırken, ekipler yaptıkları muayene sonrası çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Nuevo Leon Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu, kazanın ardından yaptığı inceleme sonucunda zipline firmasının faaliyetlerini askıya aldı.

Öte yandan, Meksika'nın Chiapas eyaletinde 2021 Aralık'ta yaşanan zipline kazasında 30 yaşındaki bir adam fren sisteminin arızalanması sonucu direğe çarparak hayatını kaybetmişti.

Saim Sevinç

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