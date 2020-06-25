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Meksika'daki depremde bilanço artıyor

Meksika'daki depremde bilanço artıyor
Meksika'daki depremde bilanço artıyor

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depreminin bilançosu arttı. Meksikalı yetkililer depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini duyurdu.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde Salı günü 7.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yetkililer depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu. Enkaz altında kalanları arama ve kurtarma çalışmaları sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Meksikalı yetkililer hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Oaxaca'da, savunma ekipleri deprem nedeniyle oluşan enkazla dolu yolları temizlerken, evleri yıkılan sakinlerin molozlar arasında eşyalarını da çıkarttı.

Salı günü meydana gelen depremin ardından vatandaşlar evlerini terk edip sokaklara döküldü. Başkentte yaklaşık 30 bina hasar aldı, bazı sakinler evlerini tamamen boşaltmak zorunda kaldı.

Öte yandan, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıklamıştı.

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