Meksika'daki hapishane baskınında ölü sayısı 17'ye yükseldi

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez kentinde bulunan hapishaneye silahlı saldırganlar tarafından düzenlenen baskında can kaybı arttı. Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanı Rosa Icela Rodriguez yaptığı açıklamada, dün düzenlenen baskında 10'u gardiyan ve 7'si mahkum olmak üzere toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını ve 25 mahkumun firar ettiğini aktardı. Firar eden mahkumlar arasında Los Mexicles adlı silahlı suç örgütü lideri “El Neto” da yer alırken, yapılan baskının suç örgütü liderini kaçırmak için düzenlendiği düşünülüyor.

Yetkililer, baskına katılan silahlı 5 kişinin tutuklandığını, baskın sonrası yaşanan kovalamacada ise ayrıca 2 suçlunun güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı, silahlı kişilerin Ciudad Juarez şehrinin çeşitli noktalarında ve hapishanede güvenlik güçlerine ateş açması ile başlayan çatışmaların 5 saat boyunca sürdüğünü belirtti. Firari mahkumları yakalamak için başlatılan operasyonun devam ettiği açıklandı.

Saim Sevinç



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