Meksika'dan Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına için acil kullanım onayı

Meksika, Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi. Meksika Sıhhi Risklere Karşı Federal Koruma Dairesi (COFEPRIS) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Moleküller Komisyonu'nun Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyı değerlendirmek üzere toplandığı ve aşıya oybirliğiyle acil kullanım onayı verildiği aktarıldı. COFEPRIS ayrıca, Covid-19 aşılaması uygulamasının sadece ulusal aşılama programı dahilinde hükümet tarafından yetki verilen hastaneler, klinikler ve diğer mekanlarda ücretsiz olarak uygulandığını hatırlatarak, farklı yerlerde aşı yapılmasının bir sağlık riski teşkil edeceği konusunda vatandaşları uyardı.

Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gattel Ramirez ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moderna aşısının onayını “Harika haber” sözleriyle bildirdi. Moderna ile birlikte Meksika'da onaylı toplam 8 Covid-19 aşısının bulunduğuna dikkat çeken Ramirez, güvenli, kaliteli ve etkili olarak nitelediği bu aşının yakında ulusal aşılama programına dahil edileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti Meksika'ya 3 milyon 500 bin Moderna Covid-19 aşısı bağışlayacağını duyurmuştu. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın bu bağışı onaylaması üzerine aşının onayı gündeme alınmıştı.



Saim Sevinç

