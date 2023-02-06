Meksika'dan Türkiye ve Suriye'ye yardım

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderileceğini açıkladı. Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler nedeniyle üzüntü duyduğunu ifade eden Obrador, Meksika'nın her iki ülkeye de yardım ekipleri göndereceğini bildirdi. Türkiye'de birkaç saat arayla biri 7.7, diğeri 7.6 olmak üzere iki büyük deprem meydana geldiğini ve hem Türkiye hem de Suriye'de en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğine, binlerce insanın ise yaralandığına değinen Obrador, Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içerisinde olduklarını aktardı.

Yardım organize edilmesi için talimat verdi

Ülkesinde enkaz altında mahsur kalanları kurtarma konusunda uzman ekiplerin bulunduğunu açıklayan Obrador, Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı (SEDENA) ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'na (SEMAR) Türkiye ve Suriye'ye gönderilecek yardımın organize edilmesi için talimat verdiğini belirtti. Obrador, yardımın en kısa sürede gönderilebilmesi için organizasyona bugün bir an önce başlanacağını ifade ederek, ülkede organizasyona katılmak isteyen diğer kuruluşlara da davette bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk halkına başsağlığı

Meksika Dışişleri Bakanlığı ise resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen depremin yol açtığı hasar ve talihsiz can kayıpları için Türk halkına başsağlığı dileyerek, bu zor zamanda dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Saim Sevinç



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