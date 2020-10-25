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Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi

Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi
Meksika'nın Pembe Gölü'nü Türk çift görüntüledi

Meksika’nın Rio Lagartos şehrinde bulunan Los Colorados Gölü Türk gezgin çift tarafından görüntülendi. Pembeliği ile dikkat çeken göl, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'den 13 saat uzaklıkta bulunan Meksika'nın Rio Lagartos şehri her yıl binlerce turistin dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle kentte bulunan Los Colorados Gölü, rengi ile tüm ilgiyi üzerine çekiyor.

Türk gezgin çift, Tansel Açıkalınlı ile eşi Damla Açıkalınlı Pembe Gölü yakından görüntüledi. Eşsiz anlara şahitlik eden çift, Pembe Gölü havadan görüntülemeyi ihmal etmedi.

Orta Amerika gezilerinde dünyanın nadir bölgelerinden Pembe Gölü ziyaret ettiklerini ifade eden Tansel Açıkalınlı, “Doğada bulunan bir alg türü sayesinde rengi Pembe. Türkiye'den buraya direk uçuş yok. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Gidip gördüğümüz eşsiz yerlerden birisi” dedi.

Sadece rehberler eşliğinde gezilen gölü kendisini çok etkilediğini ifade eden Damla Açıkalınlı ise “Çok merak ettiğim bir yerdi” diye konuştu.

Gölde çekilen fotoğraflarda ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor. Türk gezgin çift Los Colorados lagününde bulunan diğer alanlarda da vahşi yaşamı yakından görüntüledi. Tansel ve Damla Açıkalınlı çifti, timsahları besledikleri o onları anbean kaydetti.

Fehime Kartal-Uğur Buber
 

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