Mektebim Koleji'nden İzmir'deki depremden etkilenenlere psikolojik destek

Mektebim Koleji Pozitif Gelişim Merkezi (POGEM) İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek vermek için yola çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Pozitif Gelişim Merkezi (POGEM) tüm veli ve öğrencilere bireysel rehberlik desteği sağlamak amacı ile Mektebim Koleji tarafından kurulduğu belirtildi. Mektebim Koleji Rehberlik Bölüm Başkanı Açelya Barut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kolejin rehberlik birimi uzmanları tarafından Türkiye'deki tüm öğrenci ve velilerin özellikle pandemi döneminde yaşadıkları kaygı, stres gibi psikolojik etkilerin giderilmesine destek amacıyla faaliyetlerine başladığını söyleyerek, "Her gün çok sayıda öğrenci ve veliye, yaşadıkları kaygıya ilişkin destek hizmeti sağlanıyor" dedi.

İzmir'de yaşanan depremle birlikte doğal afetler konusunda da uzman desteğine ihtiyaç duyulmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Barut, pandemi gibi salgın hastalıklar, deprem gibi afetlerin kişilerin fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik etkilerinin, kişi yaşamında oluşturacağı tahribata dikkat çekti. Barut, bu konuda uzman kadro ile çalışarak her bir danışanı özel olarak değerlendirdiklerini söyledi. Deprem felaketinin ardından Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök'ün de katılımıyla İzmir deprem bölgesine rehberlik uzmanlarının yönlendirildiğini belirten Barut, yapılan saha çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

POGEM uzmanlarının, depremden etkilenen veli ve öğrencilere yönelik olarak saha çalışmaları kapsamında psikolojik ilk yardım hizmeti sunduklarının altını çizen Barut, "Bu hizmetle özellikle deprem sonrasında kriz yönetimi için psikososyal destek sağlanıyor. Psikososyal destek hizmetleri uzmanlar tarafından hem online hem de yüz yüze süreçte veriliyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle okul öncesinden lise kademesine kadar öğrencilerin fiziksel gelişimlerine paralel, psikolojik gelişimlerinin önemini vurgulayan Barut, öğrencilerde oluşan psikolojik bir durumun müdahale edilmediğinde ileride oluşturacağı olumsuzluklara engel olmak en önemli amaçlarından olduğunu kaydetti.