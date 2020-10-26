Melbourne'de Haziran'dan bu yana ilk kez vak'a görülmedi

Dünya genelinde etkisini sürdüren ve birçok ülkede ikinci dalganın yaşandığı korona virüs salgınında Avustralya kontrolü sağlamayı başardı. Avustralya'da ülke genelinde son 24 saatte 8 yeni vak'a tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 27 bin 528'ye yükseldi. Ülkede Covid-19'un merkez üssü Victoria eyaletinde ise son 24 saatte yeni vak'a ve ölüm kayda geçmedi. Ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 905 olarak açıklandı.

Melbourne'de hayat normale dönüyor

Korona virüs nedeniyle Ağustos ayından bu yana perakende sektörü başta olmak üzere kafeler, restoranlar, barlar, kuaförler ve birçok iş yerinin kapalı olduğu Melbourne'de yeni vak'aların kontrol altına alınmasıyla birlikte hayat normale dönüyor. 139 gün sonra gelen sevindirici haber üzerine Eyalet Başbakanı Daniel Andrews gerçekleştirdiği basın toplantısında yarın gece yarısından itibaren kısıtlamaların kaldırılacağını ve kapalı olan iş yerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyulmak şartıyla yeniden açılacağını duyurdu. Aylar sonra yeni vak'a ve can kaybının yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Andrews, Melbourne halkına teşekkür etti. Andrews, yarından itibaren iyimser ve öz güvenli olmaları gerektiğini belirterek, "Zaman, herkesin mutlu olma zamanıdır. Zaman her ailenin birlikte kazandığı başarıyla gurur duyma zamanıdır. Teşekkürler Victoria" ifadelerini kullandı.

Maske takma zorunluluğu devam edecek

Korona virüs kısıtlamalarının hafiflemesi kapsamında diğer detayları açıklayan Eyalet Başbakanı Andrews, maske takma zorunluluğunun devam edeceğini ifade etti. Victorialıların evden çıkmak için herhangi bir mazerete ihtiyaçlarının olmadığının altını çizen Andrews, metrekareye göre müşterilerin kafelerde, barlarda ve restoranlarda bir araya gelebileceğini belirtti.

Korona virüs vak'a sayılarının düşüşe geçtiği Avustralya'da toplam bin 424 aktif vak'a bulunuyor.

Mahmut Yılmaz

