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Melih Mahmutoğlu: "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Melih Mahmutoğlu:
Melih Mahmutoğlu: "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Türk Telekom'u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Melih Mahmutoğlu: "Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" - Tıkla İzle

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Türk Telekom'u tebrik ediyorum. İyi mücadele koydular ortaya. Zor geçen maçlardır. Bugünde öyle maç oldu. Güzel bir ortam vardı. Basketbol severler içinde güzel oldu. Biraz daha iyi ve akıllı oynayabilseydik. Özellikle hücumda. Belki de maçı daha farklı bir şekilde koparabilirdik. Sonuçta burada Türk Telekom'un mücadelesini küçümsememek lazım. Finale kaldık. Artık son bir maç Darüşşafaka da buraya gelerek büyük bir iş yaptılar. Onları da tebrik ediyorum. Kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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